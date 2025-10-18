İSTANBUL 20°C / 14°C
Magazin

Kod Adı Kırlangıç'ta gizem perdesi aralanıyor! Çocuklar sırların peşinde

Kod Adı Kırlangıç, 59. bölümüyle 19 Ekim Pazar günü saat 17.30'da ekrana geliyor. Yeni bölümde Yiğit Efe ve arkadaşları, okulda yaşanan gizemli olayların izini sürerken kendilerini tehlikeli bir maceranın ortasında buluyor. Edirne Kapı Tepesi'ne uzanan bu yolculukta gizli şifreler, kadim sırlar ve beklenmedik düşmanlar çocukları yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

18 Ekim 2025 Cumartesi 07:35
Kod Adı Kırlangıç'ta gizem perdesi aralanıyor! Çocuklar sırların peşinde
"Kod Adı Kırlangıç" 19 Ekim Pazar günü saat 17.30'da elli dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümünde izleyicilerine bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümde neler olacak?

Yiğit Efe ve Fatih eve giren Celal'i hırsız zannederler. Celal son anda kaçıp kurtulur. Yiğit Efe ve Aslan, Fatih'in evinde düşürdükleri mühürlü kitabı bularak okula dönerler.

Ertesi sabah okulda İHA şampiyonluğu kutlamaları yapılır. Diğer yandan okulda gizemli ve tuhaf şeyler yaşanır... Müge o gece bir hayalet gördüğünü iddia eder. Sadece Müge değil başka öğrenciler de görmüştür... Bu olay okulda tam bir kaos ortamı yaratır. Aslanlar ve Kırlangıçlar geceleri okulda dolaşan gizemli varlığın peşine düşerler.

Yiğit Efe İkiz Kapıya ulaşmak için gizli şifrelerden birini daha çözer... Çözülen şifrenin izleri Edirne Kapı Tepesini işaret etmektedir... Aslan'la birlikte Edirne Kapı Tepesine giderler. Ama Atlas onları adım adım takip etmiştir. Sadece Atlas değil gizemli bir Kambur'da Yiğit Efe'nin peşindedir. Yiğit Efe aradığı gizli yazıyı bin yıldır yaşayan bir çınar ağacında bulur. Ama gizemli Kambur ve Atlas tarafından kıskaç altına alınırlar. Surdan çıkardıkları değerli taşı Kambura ve Atlas'a kaptırmışlardır.

