18 Ocak 2026 Pazar
  • Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan dorukta: ''Başıma gelen her şeyin sebebi sensin''
Magazin

Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan dorukta: ''Başıma gelen her şeyin sebebi sensin''

Başrollerinde Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Kod Adı Kırlangıç, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

18 Ocak 2026 Pazar 16:55
Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan dorukta: ''Başıma gelen her şeyin sebebi sensin''
TRT 1'in "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, 72. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi, yeni bölümünde izleyicilere bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

"Kod Adı Kırlangıç"ın yeni bölümde neler olacak?

Pera, büyüdüğün yer mi doğduğun yer mi sorusunun cevabını verir ve karanlık tarafta kalmayı seçer. Şah anahtarı Hakan'a verir. Aslan ise gerçek kardeşinin Pera olduğundan bir haber, kardeşi sandığı Aslı'nın ihanetinin şokunu yaşamaktadır.

Fatih sürpriz bir şekilde Sultanahmet Meydanına iner. İki efsane büyük bir hesaplaşmanın ortasında burun buruna gelir. Fatih anahtarı Hakan'ın elinden almayı başarır.

Kara Kobralar Aslı'nın şirket Ajanı olduğunu bütün okula yayarlar. Okul bu haberle yankılanır. Müge'nin şüpheleriyle Aslan ve Aslı'ya gizli bir DNA testi daha yapılır. Testin sonucunda Aslan Aslı'nın gerçek kardeşi olmadığını öğrenir. Bu haberle yıkılan Aslan, okuldan ve takımdan ayrılma kararı alarak yetiştirme yurduna döner. Diğer taraftan Aslı Şirket tarafından cezalandırılır ve bir yurda gönderilir. Ama gittiği yurtta yolu Aslan'la kesişecektir.

Aslı başarısızlığının nedeni olarak Pera'yı görür. Büyük bir intikam hamlesi yapar. Yiğit Efe'nin, Atlas ve Pera ile ilgili gerçekleri öğrenmesine ramak kalır.

