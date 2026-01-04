Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan sürüyor: ''Sırrını biliyorum Hakan!''

TRT 1'in hafta sonu yayınlanan dizilerinden "Kod Adı Kırlangıç", 70. bölümüyle ekrana gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümünde izleyicileri bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümde neler olacak?

Kız Kulesi büyük bir hesaplaşmaya ev sahipliği yapar. Yiğit Efe Atlas ve Hakan'a hesap sorarken Fatih çıkagelir. Oğlunu ve Atlas'ı oradan aldırıp okula gönderir. Fatih, Hakan'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğunu bildiğini söyler. Hakan bunun üzerine Şahin'in kaçırılma emrini verir. İkili arasında gergin ve gizli bir anlaşma yapılır. Hakan oradan çıkıp gitme karşılığında rehin aldığı Şahin'i serbest bırakır.

Aslan yeniden kavuştuğu kardeşi Aslı ile okula gelir. Aslı bir süreliğine okulda misafir öğrenci olarak kalacaktır. Yiğit Efe ise babasının neden yıllarca kendisinden uzak kaldığını anlar. Baba oğul arasında barış sağlanır. Diğer yandan Celal ve Fatih sınıfa dönem ödevlerini verir. Çocuklar okuldaki iş gücünü hafifletecek birer robot tasarlayacaklardır...

İki takım arasında rekabet yaşanırken Yiğit Efe'nin bilekliği 7. Anahtar için işaret verir. Kırlangıçlar ve Aslan'lar anahtarın izini sürerlerken, Aslı bir tehdit mektubu alır ve okulun kazan dairesine kapatılır. Aslı'yı kazan dairesine kapatanın kim olduğu meçhuldür.