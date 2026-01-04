İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan sürüyor: ''Sırrını biliyorum Hakan!''
Magazin

Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan sürüyor: ''Sırrını biliyorum Hakan!''

Kadrosunda Hakan Bilgin, Ayhan Taş ve Korhan Herduran gibi isimleri bulunduran Kod Adı Kırlangıç, yeni bölümüyle ekranda olacak. İşte 70. bölümde yaşanacaklar!

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç'ta heyecan sürüyor: ''Sırrını biliyorum Hakan!''
ABONE OL

TRT 1'in hafta sonu yayınlanan dizilerinden "Kod Adı Kırlangıç", 70. bölümüyle ekrana gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümünde izleyicileri bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümde neler olacak?

Kız Kulesi büyük bir hesaplaşmaya ev sahipliği yapar. Yiğit Efe Atlas ve Hakan'a hesap sorarken Fatih çıkagelir. Oğlunu ve Atlas'ı oradan aldırıp okula gönderir. Fatih, Hakan'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğunu bildiğini söyler. Hakan bunun üzerine Şahin'in kaçırılma emrini verir. İkili arasında gergin ve gizli bir anlaşma yapılır. Hakan oradan çıkıp gitme karşılığında rehin aldığı Şahin'i serbest bırakır.

Aslan yeniden kavuştuğu kardeşi Aslı ile okula gelir. Aslı bir süreliğine okulda misafir öğrenci olarak kalacaktır. Yiğit Efe ise babasının neden yıllarca kendisinden uzak kaldığını anlar. Baba oğul arasında barış sağlanır. Diğer yandan Celal ve Fatih sınıfa dönem ödevlerini verir. Çocuklar okuldaki iş gücünü hafifletecek birer robot tasarlayacaklardır...

İki takım arasında rekabet yaşanırken Yiğit Efe'nin bilekliği 7. Anahtar için işaret verir. Kırlangıçlar ve Aslan'lar anahtarın izini sürerlerken, Aslı bir tehdit mektubu alır ve okulun kazan dairesine kapatılır. Aslı'yı kazan dairesine kapatanın kim olduğu meçhuldür.

  • kod adı kırlangıç
  • kod adı kırlangıç yeni bölüm
  • kod adı kırlangıç fragman
  • dizi

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.