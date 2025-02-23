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Kod Adı Kırlangıç'ta Kırlangıçlar parşömenin şifresini çözebilecek mi?

Serkan Şenalp, Gizem Arıkan ve Korhan Herduran'ın kadrosunda yer aldıkları TRT1 dizisi Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde; Kırlangıçlar parşömenin şifresini çözmeye çalışırken, Yiğit Efe de Hayalet'le ilgili gerçeği öğrenecek. İşte Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde yaşanacaklar?

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç'ta Kırlangıçlar parşömenin şifresini çözebilecek mi?
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Teknoloji meraklısı gençlerin hikayesini anlatan TRT1 dizisi Kod Adı Kırlangıç, 45. bölümüyle ekrana gelecek. Peki Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kod Adı Kırlangıç'ta Yiğit Efe, Hayalet ile ilgili hangi gerçeği öğrenecek?

Kırlangıçlar parşömeni deşifre ederler ve bilgileri almaya başlarlar. Eski oda ve bileklik taşlarıyla ilgilenen alimler kapıyı açamamıştır. Yiğit Efe'nin anne ve babası bileklikleri tamamlamıştır fakat kötücül ve tahmin edilemeyen etkilerinden dolayı çalışmalarını durdurmuşlardır. Siyah ve beyaz bilekliğin varlığını, siyah bilekliğin Hayalet'te olduğunu öğrenirler. Kapıyı açabilmek için ikisine de ihtiyaçları vardır. Ama önce kapıya ulaşmak için parşömen bilmecesini çözmeye çalışırlar.

Öte yandan Selim, Aslan'ın ailesi ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışır. Şirket'in veri tabanına sızmak ister fakat tek başına savunmaya karşı koyamaz. Aspar ile birlikte saldırıyı gerçekleştirirler. Aslan'ın ailesinin eski Şirket çalışanı mühendisler olduklarını öğrenir fakat daha ileri gidemezler. Aspar korkup pes etse de Selim, Aslan'ın ailesini ne pahasına olursa olsun bulmaya çalışacaktır.

Aslan'ın ailesi ile ilgili gerçek ne? Hayalet'in, Selim'e hazırladığı kötü sürprizi ne? Kırlangıçlar parşömenin şifresini çözebilecek mi? Yiğit Efe, Hayalet ile ilgili hangi gerçeği öğrenecek?

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