Kod Adı Kırlangıç'ta ölüm kalım savaşı! Yiğit Efe tuzağa düşüyor

"Kod Adı Kırlangıç" atmış ikinci bölümüyle 9 Kasım Pazar günü saat 17.30'da ekranlara gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, izleyicileri yeni bölümünde yine heyecan dolu bir serüvene götürecek.

"Kod Adı Kırlangıç"ın yeni bölümde neler olacak?

Yiğit Efe Mevlevi hanenin önünde Şirketin ajanları tarafından çember altına alınmıştır. Kambur ve İkiz Kapı Muhafızları, Yiğit Efe'yi kurtarırlar. İlk anahtarın iyi konseye geçmesi Hakan'ı öfkelendirir. Daha sert bir hamlenin planlarını yapar.

Selimden kalan bilgisayar nihayet Aslan'ın eline geçer. Ama bilgisayar açıldığında Aslan'ın kardeşine kavuşma umutları söner. Bilgisayarın hafızasını silen Atlas suçu Aslan'ın üstüne atar. Hafıza kaybı yaşadığı için kötü olan Aspar, Aslan'ı disipline sevk eder.

Yiğit Efe ve arkadaşları ikinci anahtarın izini Altın Kapı'da bulur. Zeynep ve Yiğit Efe anahtarı almak için Altın Kapı'ya gelirler. Celal onları büyük bir tuzağa doğru çeker. Yiğit Efe'ye zarar vererek tutsak odalarına kapatır. Yiğit Efe'nin akıbeti belli değildir.