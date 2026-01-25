Kod Adı Kırlangıç'ta Taş Kapı zamansız açılıyor! İşte 73. bölümde yaşanacaklar

TRT 1'in "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, 73. bölümüyle ekranlara gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümünde izleyicilere bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

"Kod Adı Kırlangıç"ın yeni bölümde neler olacak?

Aslı'nın intikam hamlesi Pera ve Atlas'ın sırrını açığa çıkarır. Pars ve Feza, Pera'nın Aslan'ın gerçek kardeşi olduğunu öğrenirler. Atlas ve Pera'nın şirket ajanı olmasını kabullenmezler ve gruptan ayrılma kararı alırlar. Pars aldığı karardan dönmez. Ama Feza kendi ailesi ile ilgili hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir. Mecburen Kara Kobralar grubuna geri döner.

Yiğit Efe ve Zeynep, Aslan'ı okula dönmeye ikna eder. Ama Aslan'ın dönüşü okulda yankıya sebep olur. Bu tepkileri okul başkanı Tonguç durdurur. Robot çalışmalarını tamamlayan Kırlangıçlar ve Kara Kobralar robotlarını okula tanıtırlar.

Hocalar çocuklar için zamana karşı bir hız yarışı düzenler. İki takım kıran kırana mücadele eder. Kazanan Kırlangıçlar olur. Kırlangıçlar coşkuyla zaferlerini kutlarken hiç beklenmedik bir olay gelişir. Yiğit Efe aniden düşer ve bayılır. Okulda kaos ve heyecan yaşanırken aynı anlarda Taş Kapı kendiliğinden açılmak üzeredir.