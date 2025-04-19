Kod Adı Kırlangıç'ta tehlike çanları! Aslan Şirket'in tuzağında

TRT 1'in teknoloji meraklısı gençlerin hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kod Adı Kırlangıç 2 Nisan Pazar günü saat 17.30'da kırk dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Mini afet robotu yarışması için okulda çalışmalar başlamıştır. Selim, çocuklarla birebir ilgilenip en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmak ister. Fakat Kırlangıçlar, Aslanlar ve Yıldızlar uyumsuz bir görüntü çizerek kendi projelerini batırırlar. Selim ise tüm ekiplerin birlikte çalışacağı bir program çıkararak baskıyı arttırır.

Çocukların beraber çalışacakları şartı ortaya koyar. Selim'in öğrencilerle mesaisi yoğun olduğu için Aspar ve Sevgi, Efsaneler'in sınıf arkadaşlarını araştırmaya devam ederler. Fakat ummadıkları bir engelle karşı karşıya kalırlar. Bu sırada gizemli bir not bulan Aslan, ailesinin izlerini takip etmeye başlar. Tek başına kalkıştığı bu tehlikeli durum, Şirket'in tuzağına doğru giden bir yoldur.

Öte yandan Yiğit Efe, Hayalet'in bileklik ve eski kapı ile ilgili baskılarına maruz kalır. Fakat Yiğit Efe, anne ve babasının çektiği video üzerine kapıyı açmaktan vazgeçmiştir. Ta ki bilekliğin keskin bir etkisine maruz kalana kadar. Sevgi ve Aspar, Hayalet hakkında bilgi bulabilecek mi? Aslan, Şirket'in tuzağından nasıl kurtulacak? Bilekliğin gücü Yiğit Efe'yi nasıl etkileyecek?