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Kod Adı Kırlangıç'ta Yiğit Efe, Tayfun'a karşı koyabilecek mi?

TRT 1'in büyük beğeni toplayan dizisi Kod Adı Kırlangıç, 6 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranda olacak.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2025 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç'ta Yiğit Efe, Tayfun'a karşı koyabilecek mi?
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TRT 1'in teknoloji meraklısı gençlerin hikâyesini ekranlara taşıyan iddialı dizisi Kod Adı Kırlangıç, 6 Nisan günü yeni saati olan 17.30'da kırk altıncı bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kırlangıçlar, Efsaneler grubunun son videosunu izlemiştir. Hayalet, Yiğit Efe'nin anne ve babasının sınıf arkadaşı ve Efsaneler grubunun üyesidir. Kırlangıçlar, bu şok edici gerçeği öğrendikten sonra Hayalet'in kim olduğunu bulmak için okul arşivine girmek isterler. Fakat arşive ulaşım öğrenciler için sınırlıdır ve Selim Hoca'dan yardım isterler.

Bütün gizemi öğrenen Selim konuyla ilgili çalışmalara hemen başlar. Hayalet, Selim ve Kırlangıçlar'ın belirsiz tavırları üzerine harekete geçer. Okula Tayfun isimli bir ajan çocuk yerleştirir. Tayfun, kendini okuldaki herkese sevdirecek ve Kırlangıçlar'ın odağını değiştirecektir. Ece ise Hayalet'in görevlendirmesiyle Selim'e komplo kurup herkesten temelli uzaklaşmasını deneyecektir.

Bu sırada Selim, Aslan'a ailesi ile ilgili gerçeği açıklar. Aslan, öğrendikleri karşısında yıkılır, kabullenemez. Selim, Hayalet'in kimliğini bulabilecek mi? Ece, Selim'i uzaklaştırma planında başarılı olabilecek mi? Tayfun amacına ulaşabilecek mi? Yiğit Efe gizemli güçleri olan Tayfun'a karşı koyabilecek mi?

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