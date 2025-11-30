Kod Kırlangıç'ın yeni bölümünde efsaneler yüzleşiyor!

Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Damla Nida Kurtaran gibi isimlerin ana kadrosunda yer aldıkları TRT1 dizisi Kod Adı Kırlangıç, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Peki Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak?

Yiğit Efe'nin gizli çekmecede bulduğu mektup onu babası ile ilgili gerçeğe bir adım daha yaklaştırır. Fatih mektubun kendi babasından kaldığı söyler. Mektup gizemini koruyarak tekrar Fatih'in eline geçer.

Yiğit Efe'nin şirketi tuzağa çekerek yenmesi Hakan'ı çileden çıkarır. Karanlık tarafın ödeşme planları işlemeye başlar. Diğer yandan hobi odasına böcek yerleştiren Aspar, Kırlangıçlar ve Aslanları dinlerken suçüstü yakalanır. Aspar bu olayın ardından duygusal bir travma yaşar ve hafızası yerine gelir. Ama en sevdiği öğrencilerini kaybetmiştir.

Atlas ve Pera, Yiğit Efe'yi yalnızlaştırmak için entrika kurarlar. Kurdukları entrika sonucunda Aslan Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınır ve devlet yurduna götürülür.

Diğer yandan Hakan ajanlarına Fatih'i kaçırma emrini verir. Fatih'e ulaşamamak Yiğit Efe ve takım arkadaşlarını endişelendirir. Onu her yerde ararlar ama bir türlü ulaşamazlar. Hakan'ın Fatih'i nerede sakladığı meçhuldür.