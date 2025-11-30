İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kod Kırlangıç'ın yeni bölümünde efsaneler yüzleşiyor!
Magazin

Kod Kırlangıç'ın yeni bölümünde efsaneler yüzleşiyor!

TRT 1'in hafta sonları yayınlanan dizisi Kod Adı Kırlangıç, 65. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde; efsanelerin yüzleşmesi gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Kod Kırlangıç'ın yeni bölümünde efsaneler yüzleşiyor!
ABONE OL

Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Damla Nida Kurtaran gibi isimlerin ana kadrosunda yer aldıkları TRT1 dizisi Kod Adı Kırlangıç, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Peki Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak?

Yiğit Efe'nin gizli çekmecede bulduğu mektup onu babası ile ilgili gerçeğe bir adım daha yaklaştırır. Fatih mektubun kendi babasından kaldığı söyler. Mektup gizemini koruyarak tekrar Fatih'in eline geçer.

Yiğit Efe'nin şirketi tuzağa çekerek yenmesi Hakan'ı çileden çıkarır. Karanlık tarafın ödeşme planları işlemeye başlar. Diğer yandan hobi odasına böcek yerleştiren Aspar, Kırlangıçlar ve Aslanları dinlerken suçüstü yakalanır. Aspar bu olayın ardından duygusal bir travma yaşar ve hafızası yerine gelir. Ama en sevdiği öğrencilerini kaybetmiştir.

Atlas ve Pera, Yiğit Efe'yi yalnızlaştırmak için entrika kurarlar. Kurdukları entrika sonucunda Aslan Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınır ve devlet yurduna götürülür.

Diğer yandan Hakan ajanlarına Fatih'i kaçırma emrini verir. Fatih'e ulaşamamak Yiğit Efe ve takım arkadaşlarını endişelendirir. Onu her yerde ararlar ama bir türlü ulaşamazlar. Hakan'ın Fatih'i nerede sakladığı meçhuldür.

  • kod adı kırlangıç
  • kod adı kırlangıç yeni bölüm
  • kod adı kırlangıç fragman

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.