Köylerinde set kurdular: Diriliş Ertuğrul bizi çok etkiledi

AA 25 Mart 2021 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 12:09

Swat'ın Odigram köyünde 15 ila 26 yaşlarındaki yaklaşık 150 Pakistanlı, beğenerek izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisini, kendi yorumlarıyla ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla çekmeye başladı.

Youtube'da açtıkları hesap ile çektikleri bölümlerden parçalar paylaşan gençler, Ramazan Bayramı sonrası "Pakistani Ertuğrul" ismini verdikleri diziyi yayımlamayı planlıyor.

Gençler, Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek üretmeye başladıkları kılıç, balta, ceket ve börk gibi çeşitli eşyayı, şehirde açtıkları dükkanda satıyor. Gelirlerini dizi çekim masrafları için kullanan gençler, Hindistan ve Afganistan'dan da sipariş aldıklarını belirtiyor.

Swat şehrinde, alp kıyafetleri ve ellerindeki Kayı bayrakları ile tanınan gençler, halkın kendilerine alıştığını söylüyor.

Pakistanlı gençler, Pakistani Ertuğrul dizisini neden çektiklerini, bu süreçte yaşadıklarını ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

- "SPONSOR BULURSAK ÇOK İYİ OLUR"

Pakistani Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Muhammed Abbas, lise öğrencisi olduğunu belirterek "Biz kendi dizimizi çekmeye kararını Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra verdik. Bu dizi bizi çok etkiledi." dedi.

Abbas, diziyi izlemeye başladıktan sonra ceket, kılıç ve balta yapmaya başladıklarını ifade ederek "Daha sonra ufak ufak sahneler çektik. Bunun üzerine daha heveslendik ve bu seriyi başlatmaya karar verdik." diye konuştu.

Dizideki kıyafetlerin tamamını internetten fotoğraflara bakarak yaptıklarını dile getiren Abbas, "Ne kadar masraf varsa hepsini kendimiz karşılıyoruz. Çoğumuz öğrenci. Yeterli paramız yok. Aramızda para kazanan pek fazla kişi yok. Sponsorumuz yok. Sponsor bulursak çok iyi olur." ifadesini kullandı.

- "BU DİZİ BİZİ, DAHA DOĞRUSU TÜM DÜNYAYI VE İSLAM ÜLKELERİNİ ÇOK ETKİLEDİ"

Abbas, yardımcı olmaları için birçok kişiyi ziyaret ettiklerini ancak kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

Çevrelerindeki kişilerin kendilerine güldüklerini anlatan Abbas, "Allah'a şükürler olsun biz bu seviyeye kadar geldik. Türkler buraya geldi ve biz şu anda onlarla konuşuyoruz ve bu da bizim için çok büyük bir şeref. (Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde Abdurrahman Gazi'yi canlandıran oyuncu) Celal Al ile de görüşebildik." dedi.

Abbas, "Biz hem kameraman, hem yönetmen, hem senarist hem de oyuncuyuz. Kılıç kullanma ve buna benzer çeşitli eğitimlerin tamamını kendi kendimize öğrendik. Bu oldukça zor oluyor." şeklinde konuştu.

Diriliş Ertuğrul'un İslami bir dizi olduğunu söyleyen Abbas, "Bu dizi bizi, daha doğrusu tüm dünyayı ve İslam ülkelerini çok etkiledi." diye konuştu.

- "ERTUĞRUL BİZİM İÇİN EN İYİ KAHRAMAN"

Abbas, bu tür dizilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek "Ertuğrul Gazi bizim için en iyi kahraman. Ne (Hindistan'ın Bollywood sineması oyuncuları) Şahruh Han ne Selman Han, bizim için Ertuğrul var. Ertuğrul, Abdurrahman Gazi, Turgut ve Bamsı bizim için her şeyi ifade ediyor." dedi.

Destek bulmaları halinde bu kişilerin mezarlarını ziyaret etmek istediklerini belirten Abbas, bunun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Abbas, Pakistani Ertuğrul dizisinin ilk sezonunun büyük kısmının çekimlerini bitirdiklerini aktararak "Bazı sahneleri Youtube kanalımızda paylaştık. Kanalımızın ismi 'Noor Baas Official'. Facebook hesabımız da var. Ramazan Bayramı'nın ardından dizimizi yayımlamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "ANADOLU AJANSINA MİNNETTARIZ"

Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan veya Cengiz Coşkun gibi oyuncularla çekim yapmak istediklerini ifade eden Abbas, "Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Eğer bize böyle bir fırsat verilirse biz kendimizi çok şanslı hissederiz." dedi.

Abbas, "Türkiye'den Anadolu Ajansı buraya geldi. Bunun için çok minnettarız. Bizim sesimizi duyuracaklar. Bu bizim için onurlandırıcı bir şey." şeklinde konuştu.

- "ERTUĞRUL BİZE GEÇMİŞİMİZİ HATIRLATTI"

Pakistani Ertuğrul'da Turgut Alp'i canlandıran Nurullah Han da Diriliş Ertuğrul'un İslam tarihini esas aldığını belirterek "Daha önce biz Hint ve İngiliz filmleri seyrederdik ve zamanımızı boşa harcardık. Fakat bu dizi bize kendi geçmişimizi ve şanlı tarihimizi gösteriyor. Bu bize atalarımızın yolunu izlersek yeniden canlanabileceğimize dair umut veriyor." ifadesini kullandı.

Han, köy çarşısında çömlekçi dükkanı olduğunu dile getirerek "Turgut'u çok sevdiğim için bizim oluşturduğumuz dizide Turgut'u oynuyorum." dedi.

- "KARDEŞLERİMİZİ TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ"

İlk başta tahtadan kılıçlar yapmaya başladıklarını ve sonrasında dizi çekmenin daha iyi olacağını düşündüğünü kaydeden Han, "Bunun üzerine Ertuğrul dizisinde olduğu gibi kılıç, ceket ve çeşitli malzemeyi üretmeye başladık ve bu noktaya geldik." diye konuştu.

Öte yandan, oyuncu Celal Al, Pakistanlı gençlerle görüntülü olarak yaptığı görüşmede, bu girişimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Kardeşlerim Allah yardımcınız olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Tüm kardeşlerimizi Türkiye'ye bekliyoruz." dedi.