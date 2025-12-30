İSTANBUL 14°C / 3°C
  • Kubbe altında şok anlar! Sultan Mehmed'i zorlayan karar
Magazin

Kubbe altında şok anlar! Sultan Mehmed'i zorlayan karar

Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle tansiyonu zirveye taşıyor. Anadolu'daki güç savaşlarından saray içindeki sarsıcı gelişmelere, Haçlı tehdidinden karanlık ittifaklara uzanan olaylar zinciri, Sultan Mehmed'i tarihî bir dönüm noktasına sürüklüyor.

30 Aralık 2025 Salı 09:21
Kubbe altında şok anlar! Sultan Mehmed'i zorlayan karar
"Mehmed: Fetihler Sultanı", altmış üçüncü bölümüyle 30 Aralık (bu akşam) salı akşamı ekranlara gelecek.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın altmış ikinci bölümünde neler olacak?

Şehzade Beyazıd ve Mustafa, Şehzade Süleyman'ın hain planlarıyla kurduğu tuzağın içinde şehadeti göze alır, cesurca savaşmaya hazırlanır. Ancak beklenmedik bir müdahale, yalnızca bir kurtuluş değil, Anadolu'daki güç dengelerini de yeniden şekillendirecek bir hamle olur. Bu çatışmadan kim galip çıkacaktır?

Sultan Mehmed, Tokat'ta ihanet eden kişilerle yüzleşir. Bu yüzleşme, sert bir infaz ve sarsıcı bir kararla sonuçlanırken Osmanlı'nın düşmanlarına verdiği mesaj nettir: İhanetin bedeli ölümdür.

Sultan Mehmed, Konstantiniyye'de toplanan Divan'da Doğu Roma'nın artık tarihe karıştığını ilan ederken gözünü Batı'ya çevirir. Ancak Papa'nın öncülüğünde Macaristan ve Bosna üzerinden kurulan yeni Haçlı planı, yaklaşan büyük çatışmanın işaretidir.

Zindanda başlayan bir kaçış, eski bir düşmanı çok daha tehlikeli bir hâle getirir. Yeni kurulan karanlık ittifak, intikam ateşini Osmanlı'nın üzerine çevirmeye hazırlanır: Vlad Tepeş...

Kubbe altında yaşanan beklenmedik gelişme, sarayı derin bir sarsıntıya sürükler. Devlet için ağır bir bedelin ödendiği bu an, yalnızca dengeleri değil, alınacak kararları da kökten etkileyecektir. Gözler Sultan Mehmed'dedir; verilecek karşılığın sınırları, sarayın çok ötesine taşacaktır. Bu adım, tüm coğrafyanın kaderini değiştirecek niteliktedir.

