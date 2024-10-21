Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT1'de ekrana geliyor!

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29'uncu bölümüyle 21 Ekim Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

Akli Film imzasıyla hazırlanan ve Emre Konuk'un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde Uğur Güneş yer alırken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Ozan Dolunay, Gökçe Türkan, Olgun Toker, Gülper Özdemir, Berk Erçer, Elif Doğan, Uygar Özçelik, Bülent Şakrak, Barış Yıldız, Şahin Irmak, Hakan Yufkacıgil, Celal Al, Sarp Aydınoğlu, Atılgan Gümüş, Arif Diren ve Hazım Körmükçü gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Feyza Rumeysa Küçükkürtül kaleme alıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 21 Ekim Pazartesi günü (Bugün) saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 29. bölümünde neler olacak:

Selahaddin atıldığı kuyuda tükenmek üzeredir. O hayat mücadelesi verirken Lord Balian da ölüm döşeğindeki abisi Hugh'un çağrısıyla İbelin'e gelir. Abisinin İbelin'de kalması yönündeki ısrarlarına kulak asmayan Balian, geri dönmek üzere yola çıkar. Fakat yol onu Selahaddin'in olduğu kuyuya getirir. Şam'da Selahaddin'den iz bulunamaması Sultan Nureddin'i hem üzmüş hem kızdırmıştır. Mısır'ın meşhur İnşa Divanı reisi Kadı Fazıl, saraya gelir ve Nureddin'le görüşerek onu Dırgam'a karşı Şaver'i desteklemesi için ikna etmeye çalışır. Kudüs'te Kral Amalrik, Surlu William'la taç giyme törenine, Mısır'da ise Vezir Dırgam, Cevher'le birlikte Nil Şenliği'ne hazırlanmaktadır. Dırgam, kadife sesli Şemse'nin başına buyrukluğunu hem kıskanır hem de ona hayran olur. Kerek Kontu Miles Mısır'a hareket etmeden önce güzeller güzeli eşi Kontes Mila'yla vedalaşır. Sultan Nureddin, Selahaddin'in kayboluşunda onların parmağı olup olmadığını anlamak için Kral Amalrik'le görüşmek üzere Kudüs'e gider. Karategin, Selahaddin'in Kahire'de olduğu bilgisini Şirkuh, Şaver ve Yaruki'ye ilettiğinde Mısır'la ilgili tüm planlar değişir.