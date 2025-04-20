Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Balian'ın kararı ne olacak?

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli üçüncü bölümüyle 21 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.