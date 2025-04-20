İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Balian'ın kararı ne olacak?
Magazin

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Balian'ın kararı ne olacak?

Uğur Güneş'in başrolünde olduğu TRT1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yeni bölümüyle 21 Nisan Pazartesi saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de yaşanacaklar!

HABER MERKEZİ20 Nisan 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Balian'ın kararı ne olacak?
ABONE OL

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli üçüncü bölümüyle 21 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.

  • kudüs fatihi selahaddin eyyubi
  • kudüs fatihi selahaddin eyyubi fragman
  • kudüs fatihi selahaddin eyyubi yeni bölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.