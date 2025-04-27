Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Börü deşifre mi olacak?

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli dördüncü bölümüyle 28 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Selahaddin'le Börü'nün oyunu devam etmektedir. Börü, Balian'ın güvenini kazanmıştır. Sultan Selahaddin kararlıdır. Balian'la aralarındaki hesap, İbelin'in fethiyle kapanacaktır. Öte yandan Balian, Yudas'ın acısının hiçbir zaman geçmeyeceğini bilmektedir. Maria'nın temennisi ise, Balian'ın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaması yönündedir. Ancak Selahaddin, hız kesmeksizin, net adımlarla yaklaşmaktadır: İstikametiniz İbelin, gazanız mübarek olsun! Balian'ın savunmaya yönelik güçlü planları bulunmakla birlikte Selahaddin'in ise saldırı için geniş bir tertip kurduğu anlaşılmaktadır. Sultan, Balian'ın savunma planına karşı yeni tedbirler alır: Zemine neft döktürerek askerin tuzaklara düşmesini önler. Börü'den gelen istihbaratlar doğrultusunda Sultan Selahaddin, İbelin'e yapacağı saldırıyı daha zekice kurgular. Savaşın sonucu ne olacaktır? İbelin düşecek midir?

Kraliçe Maria, Sibylla ve William'ın Guy'ı öldürme planlarını öğrenmiş, bunu elinde bir koz olarak kullanmaktadır. Maria'nın istediği bir şey vardır ve William'ın da dediği gibi, ne isterse onu yapacaklardır. Durum, Sibylla'nın tanımladığı gibidir: Guy'dan kurtulalım derken şimdi de Maria'nın eline düştük. Gerçekten öyle olmuştur. Gerçekleşmeyen suikast planı, Sibylla ve William için işleri daha da zora sokmuştur. Ancak Maria'nın planı o kadar da korkutucu değildir: O, William ve Sibylla ile ortak talepleri olduğunu söyler ve bunun için de Balian'ın siyasî olarak güçlenmesi gerektiğini vurgular. Kral Baldwin, oldukça gergindir ve Börü'yü huzuruna çağırmaktadır. Balian'a elçi olarak gelen Guy'ın talebi, Börü'yü almaktır. Balian'ın ise Börü'yü vermek gibi bir niyeti yoktur. Zira Börü, kendisinin esiri değil, müttefiki olarak kalesinde misafirdir. Börü için ciddi riskler alan Balian, Börü'nün elindeki pusulayı görmüştür. Pusulada ne yazmaktadır? Börü deşifre mi olmuştur?