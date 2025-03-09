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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de heyecan dorukta! Gökbörü gerçekleri öğrenecek mi?

Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı TRT1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 48. bölümüyle ekrana gelecek. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde; Gökbörü gerçekleri öğrenecek mi sorusu cevabını arayacak.

9 Mart 2025 Pazar 11:55 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de heyecan dorukta! Gökbörü gerçekleri öğrenecek mi?
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TRT 1'in mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 48. bölümüyle 10 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür... Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?

Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir. Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.

Kudüs'te Prenses Sybilla, hem karnındaki bebeğinin kaybından hem de Balian'ın ayrılığından ötürü yas halinde... Sybilla Lord Guy'la gerçekten evlenecek mi? Evlenirse, Guy'ın taht emellerinin önünde tek bir engel kalacak: O da Kral Baldwin. William ve Balian ise içerisinde bulunduklarını zor durumdan çıkma uğraşında. Balian ne yapıp edip üzerlerine yıkılan suçtan kendisini aklamaya kararlı.

Börü, Gökbörü ve Karakuş'un dostluğu yine ağır bir sınavdan geçiyor. Gökbörü, gerçekleri öğrenecek mi? Börü, ağabeyine tuzak kurup onun boynuna kılıç dayayan Gökbörü'yü aﬀedecek mi? Selahaddin, Gümüştekin'le verdiği naiblik mücadelesinin sonuna mı geldi?

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