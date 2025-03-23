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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de savaşın kazananı kim olacak?

Uğur Güneş'in başrolünde olduğu TRT1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde; savaşın kazananı kim olacak sorusu yanıtını arayacak.

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de savaşın kazananı kim olacak?
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TRT 1'in hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ellinci bölümüyle 24 Mart Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetecek midir?

Selahaddin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan'dır. Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian'dır.

Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan Kutsal Kase'yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır. Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan'ı hep birlikte savunacaklardır.

Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan'ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?

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