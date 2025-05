Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Selahaddin'in zor sınavı!

Uğur Güneş'in başrolünde olduğu TRT1'in iddialı dizilerinden Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yeni bölümüyle ekranda olacak.

Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Mazhar'ın geri dönüşü ve beraberinde getirdiği sırlar, Musul cephesindeki derin hesaplaşmaları tetikler. Emir Kaymaz'ın karanlık yüzü ifşa olurken, Selahaddin hem adaleti sağlamak hem de ümmeti parçalamamak adına büyük bir sabır ve stratejiyle hareket eder. Barış için atılan her adım, onu içten içe yoran bir yük haline gelir. Zira her barış önerisinin ardında başka bir bedel, her dostluk çağrısının arkasında başka bir niyet saklıdır.

Kudüs'e varıldığında herkesin yüreği farklı atar. Kimileri bu yürüyüşü bir zafer sayarken kimileri acizlik olarak görür. Bu kutsal şehirde masaya oturmak, sadece siyasi bir karar değil; onur, inanç ve istikbal meselesine dönüşür.

Öte yandan, Haçlı cephesinde de taşlar yerinden oynamaktadır. Kral Baldwin'in zayıflayan sağlığı, tahtı ve otoriteyi sallarken; Guy ve Chatillon gibi hırslı figürler fırsat kollamaktadır. Yapılan barışın ardında bambaşka planlar ve intikam arzuları yeşermektedir.

Tüm bu karmaşanın ortasında Selahaddin, kendi yolunu ve kaderini yeniden çizer. Dış düşmandan çok içerideki ihtiraslar, en büyük sınav haline gelir. Selahaddin hem düşmanlarının oyunlarını bozduğu hem de dostlarının sadakatini sınadığı büyük bir kırılma anıyla yaşar.