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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Yudas'ın gelişi Balian'ı nasıl etkileyecek?

Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı TRT1'in iddialı dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 47. bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Yudas'ın gelişi Balian'ı nasıl etkileyecek?
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TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli birinci bölümüyle 7 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Zehirli okla kendinden geçen Sultan Selahaddin'i, savaş meydanından uzaklaştıran, onu vaktiyle Mısır'a esir olarak getiren Elyesa ve Mahes olur. Selahaddin savaş meydanında düşman elinden kurtulmuştur fakat gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde bulur. Sultanın tahtı boş kalmış, yakın dostu Kadı Fazıl kedere boğulmuştur.

Börü ise annesi ve Şemse'nin esaretini haber alınca intikam yemini etmiş, öfkesinin esiri hâline gelmiştir. Bu öfke, onu Sultan'ın maiyetiyle çatışmaya sürükleyerek birliğe gölge düşürür. Börü ve Adsız'ın arasında gerginlik yaşanır. Kadı Fazıl ve Karategin ise iki tarafı da dengelemeye çalışırken, gölgelerde bir tehdit gittikçe büyümektedir.

Kudüs'te ise yeni bir oyuncu sahneye çıkıyor: Balian'ın hocası Yudas. Yudas'ın gelişi Balian'ı nasıl etkileyecek?

İlk büyük zaferini kazanan Baldwin, Müslümanların Selahaddin olmadan bir hiç olduğunu düşünür ve adımlarını buna göre atar. Ormanın derinliklerinde, yaralı ve güçsüz halde kalan Selahaddin, onu bulan kişiyle beklenmedik bir yolculuğa çıkarken, düşmanları da onu sonsuza kadar yok etmek için harekete geçer.

Savaşın eşiğine sürüklenirken Selahaddin, herkesin bekleyişini sona erdirerek geri döner. Merhamet vakti bitmiş, kılıçların şakırtısı başlamıştır. Sultan, askerlerini katleden Balian'dan hesap sorar ve onu şiddetli bir darbeyle yere serer. Selahaddin ve Balian için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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