Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Yudas'ın Selahaddin'e kurduğu pusunun sonucu ne olacak?

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli ikinci bölümüyle 14 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Agah'la çıktığı manevi yolculuktan bambaşka biri olarak dönen Selahaddin, üst üste fetihlerle İslam topraklarını genişletir. Şemse'nin Selahaddin'de fark ettiği, onun dünyadan geçmiş bir halinin olduğudur. Ancak Sultan, dünyaya hakkını teslim etmeye kararlıdır ve bunun için kolları sıvar. Evvela vezir ve emirlerinden hesap sorar: Sultan Nureddin'in evlatları nasıl birbirine düşmüştür? Vakit, birbirine düşme vakti değil, kutsal şehrin her yanını sarmış dikenleri temizleme vaktidir. Ayrıca Sultan, önlerinde halledilmesi gereken somut iki engelin olduğunu, buna odaklanmaları gerektiğini vurgular: İbelin ve Kerek. Nitekim zorların kolaylaştıracak yürek de bilek de onlardadır! Şimdi sırada İbelin vardır. Selahaddin, İbelin'in ikmal yollarını kesmek için harekete geçer. Kılıç kınından çıkmıştır. Savaşta ağır yaralanan Balian, Selahaddin'le aralarında artık kan döküldüğünün bilincindedir. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ya o, ya Sultan Selahaddin. Ona göre kutsal topraklar Hıristiyanlara aittir ve bunu herkese kabul ettirmek amacındadır.

Sayra, nihayetinde kalbinin kilidini kırar ve anahtarı Börü'ye teslim eder. Öyle anlaşılıyor ki her ikisi de bir kalp yolculuğuna çıkmak üzeredir. Börü'nün diliyle: Gönüllerine düşeni, sözlerine nişanlayacaklardır. Ancak Mila'nın çevirdiği plan, Sayra'nın esir düşmesine neden olur. Abisinin emriyle İbelin'e giden yolu tutan Börü, Sayra'nın kaçırıldığı haberiyle sarsılır. Börü Sayra'yı kurtarabilecek midir?

Selahaddin'in fetihleri Kudüs tarafını tedirgin etmiştir. Balian, Yudas'la birlikte İbelin savunmasını güçlendirmeye çalışır. Guy ve Chatillon da savunmaya destek olmak için harekete geçer. Yudas Selahaddin'den kurtulmak için plan yaparken, Mila da Sayra'yı Guy'ın tuzağına çeker. Guy'ı öldürmeye karar veren Sibylla ise bunu fırsat bilecektir. William Prenses'in arzusunu yerine getirebilecek midir? Balian İbelin'e giden yolu güvene alabilecek midir? Yudas'ın Selahaddin'e kurduğu pusunun sonucu ne olacaktır?