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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacak?

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yeni bölümüyle 5 Mayıs Pazartesi (bugün) saat 20.00'de ekranlara gelecek.

5 Mayıs 2025 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacak?
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TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli beşinci bölümüyle 5 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Selahaddin'in İbelin'den sonraki hedefi Kerek. Bu kuşatma kolay olmayacaktır; uzun süreceği de açıktır, fakat Sultan'ın hazırlığı kuvvetlidir ve stratejik tertipleri dikkatle yürütülmektedir. Artık dört bir yandan saldırı vaktidir; Selahaddin, düşmanlarını kendi oyunlarıyla vurmak niyetindedir. Bu sırada Kadı Fazıl'ın beylere sunduğu birlik teklifi, Selahaddin'in mücadelesine bir destek niteliği taşımaktadır: "Gelin, İslam Sancağı altında birleşelim." Ancak beyler, yalnızca Zengi Devleti'ni tanıdıklarını belirterek bu çağrıya karşı mesafeli kalır. İslam Birliği gerçekleşmeden Selahaddin, Kerek'i alabilecek midir? Mila, nasıl bir plan peşindedir?

Bu çatışmalar yaşanırken kişisel hesaplaşmalar yankı bulur. Balian, İbelin'i kaybetmenin ağırlığını taşıyamamaktadır; fakat Kraliçe Maria ona gerçeği göstererek bir çıkış yolu sunmak için çabalamaktadır. Maria'nın kafasında her zaman olduğu gibi ince düşünülmüş bir plan vardır. Kral Baldwin'in gazabından onu Maria ile yapacağı evlilik kurtaracaktır. Ordugahta da başka bir nikah vardır: Börü ve Sayra'nın nikahını Selahaddin kıyar. Selahaddin'in zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacaktır?

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