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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde taht ve ihanet rüzgarları!

TRT 1'in Pazartesi akşamları ekrana gelen, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 49. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

HABER MERKEZİ16 Mart 2025 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde taht ve ihanet rüzgarları!
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Uğur Güneş'in başrolü olduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 49. bölümüyle 17 Mart Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Selahaddin'in kurduğu tertip başarılı olmuş, Gümüştekin'in bütün oyunları açığa çıkmıştır. Artık Şam tahtı gerçek sahibine yani Selahaddin'e kavuşmuştur. Gümüştekin'in hükmü bellidir. Chatillon'u esir almayı başaran Balian ise kendini Selahaddin'in karşısında bulur. Selahaddin, Kudüs'ün fethine olan inancını Balian'ın yüzüne karşı yineler. Balian Chatillon'un kendisine teslim edilmesini istemektedir. Selahaddin onun bu talebini nasıl karşılayacak?

Kudüs'te Lord Guy, Prenses Sybilla'yla olan evlilik arzusunu yineler; bu arzusundan vazgeçmeyecektir. Baldwin, Maria'nın yönlendirmesiyle Kudüs orduları komutanlığından Guy'ı azletmiş; hemen ardından da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Kral Baldwin bulunabilecek midir? Yoksa Lord Guy krallığa mı yürüyecektir? Kontes Mila ise Balian'ın da tabiriyle ateşle oynamaktadır.

Sultan İsmail'i kaçıran Mila bununla neyi hedeflemektedir? Sayra ile Börü'nün gönül kırıklıkları nereye kadar devam edecektir? Kerek Kalesi'nin taş duvarları ardında ihanet ve hesaplaşma iç içe geçerken, Selahaddin ve askerleri küçük Sultan İsmail'i kurtarmak için hayatlarını ortaya koyar. Düşman cephesinde ittifaklar ve sadakatler sürekli değişirken, Kerek artık yalnızca bir kale değil, büyük hesaplaşmaların yaşanacağı bir kader sahnesine dönüşmüştür.

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