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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde zafer kimin olacak?

Uğur Güneş'in başrolünde olduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de seyirciyi neler bekliyor?

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde zafer kimin olacak?
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TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 56. bölümüyle 12 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır. Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir. Selahaddin, yeni bir fitneyle daha yüz yüzedir. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen William ise Kaymaz'la gizli ittifaklar kurarak altının gücüyle Selahaddin'e karşı bir cephe oluşturmanın peşindedir. Hedef açıktır: Eyyubîleri Müslümanların gözünde küçük düşürmek. Kraliçe Maria'nın planları da bu yöndedir.

Ancak bu çalkantılı dönemde yalnızca dış cephede değil, İslam dünyasında da tehlikeli fay hatları belirginleşmektedir. Zengi soyundan gelen Mevdud'un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin'in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder; Zengi mirasını Selahaddin'e bırakmak istemez. Bu da Selahaddin'in yalnızca Haçlılarla değil, Müslüman kardeşleriyle de mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Yine de Selahaddin, ümmeti bölmemek adına İzzeddin'i birliğe ve tevhide davet eder ancak bu çağrı yanıtsız kalır. Diğer yandan Guy, kendi ihtiraslarını bastıramaz hale gelmiş; Baldwin'in ruhen çöktüğünü, zırhının elinden alındığını düşünmektedir. Ona göre, artık yalnızca hafif bir esinti yeterlidir Baldwin'i devirmek için; ama önce Selahaddin'le barış sağlanmalıdır. Oyun derinleşmekte, cepheler çoğalmaktadır. Peki ya zafer kimin olacaktır?

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