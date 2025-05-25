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Kudüs için son yürüyüş! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de neler olacak?

Uğur Güneş'in başrolü olduğu TRT1'in reytinglere damga vuran dizilerinden Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde yaşanacaklar?

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Kudüs için son yürüyüş! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de neler olacak?
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TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, elli sekizinci bölümüyle bu akşam 26 Mayıs Pazartesi (yarın) saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Kudüs üzerindeki gölgeler derinleşirken, çatışmanın dili artık yalnızca kılıç değildir. "Bazı yangınlar söndürülmez, taşınır" sözleriyle başlayan bölüm, sadece silahların değil, iradenin konuşacağı bir sürece işaret eder. Artık "yanma değil, yakma vaktidir!". Hac kervanına saldırıp yağmalayan Chatillon, Kudüs'e bir asi olarak değil, halk gözünde bir kahraman olarak dönmüştür. Bu dönüş, pek çok olayı da beraberinde getirecektir. Artık barış bozulmuştur. Sultan'ın gazabı yaklaştıkça Kudüs'te endişe büyür. Ancak Balian, direnmekte kararlıdır.

Selahaddin, İslam birliğini zayıf gösteren sahte bir dağınıklık planlar. Kudüs'ü kuşatmak için tek yolun düşmanı dışarı çekmek olduğunu bilir. Mektuplar yazılır, elçiler gönderilir. Selahaddin'in ordusu ve düşmanla hesabını Hıttin meydanında görecek ve sonra Kudüs'e yürüyecektir.

Emirlerden bazıları, Haçlılardan intikam almak istemektedir: Kudüs'e girdiklerinde, Haçlılar ne yaptıysa aynısını yapmak istemektedirler. Selahaddin'in cevabı sarsıcıdır: "İntikam için öldüreceğiniz ilk esirleri kendi ellerimle sunacağım."

Ve nihayet beklenen an gelir

Kutsal şehirde Haçlılar için umudun yerini tehdit ve korkunun aldığı bir dönem başlamıştır. Selahaddin'in Kudüs'e yönelik planı, her detayın ince ince hesaplandığı bir stratejiye dönüşür. Kudüs artık yalnızca bir şehir değil, ümmetin onurudur.

Kudüs'ün kaderi, adaletle öfke arasındaki ince çizgide belirlenmek üzeredir. Kudüs âşıklarının Kudüs'e kavuşmasına artık çok az kalmıştır.

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