İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kudüs'ün geleceği tehlikede! Saraydaki entrikalar zirveye çıkıyor
Magazin

Kudüs'ün geleceği tehlikede! Saraydaki entrikalar zirveye çıkıyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 3 Mart Pazartesi günü 47. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hekim Latif'in şehadetiyle saraydaki entrikalar yeniden alevlenirken, çocuk Kral IV. Baldwin'in zayıf yönetimi, Kudüs'ü büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Öte yandan, Selahaddin Eyyubi, Haçlıların çöküşünü hızlandıracak hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Peki, Kudüs'ün geleceği nasıl şekillenecek? Kan, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde yaşanacak büyük hesaplaşmaya hazır olun!

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Kudüs'ün geleceği tehlikede! Saraydaki entrikalar zirveye çıkıyor
ABONE OL

TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, kırk yedinci bölümüyle 3 Mart Pazartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek.

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, kırk yedinci bölümüyle 3 Mart Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak:

Hekim Latif, çocuk Kral IV. Baldwin'i tedavi etmek için Kudüs'e gönderilmiş, ancak şehit edilmiştir. Bu hadise, Kudüs'ün hem adalet anlayışını hem de Haçlıların içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermektedir. Tahta çıkan çocuk kral IV. Baldwin, henüz idareyi elinde tutabilecek kudrete sahip değildir. Sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, iyi niyet kisvesi altında siyasi hesaplarını yürütmektedir. Diğer yandan, İbelinli Balian ve Surlu William Latif'in cinayetinden sorumlu tutularak zindana atılmış, kurtuluş yolu aramaktadırlar. Sybilla için bu, kabullenilmesi güç bir durumdur. Bu sırada Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye çağırmaktadır. Saraydaki dengeler hangi yöne evrilecektir?

Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi, bir asırdır süren Haçlı işgalinin getirdiği ahlaki çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Hekim Latif'in haince katledilmesi, onun nazarında Haçlıların ahlâkî çöküntüsünün en bariz delillerinden biridir. Guy de Lusignan, Sybilla'ya bir teklif sunmaktadır: Eğer Sybilla onunla evlenirse, Balian'ın hayatta kalacaktır. Kudüs'ün iç çekişmeleri, şehrin mukadderatını nasıl şekillendirecektir?

Kudüs tahtını çevreleyen entrikalar, kan ve ihanete mi sürüklenecektir?

Şam'da Gümüştekin'in hain ve sinsi planları tüm hızıyla devam etmektedir. Görünüşe göre, gücü tamamen ele geçirmek için önüne çıkan herkesi saf dışı bırakmaya kararlıdır. Ancak, Selahaddin de kendi stratejisini gizlice yürütmektedir. Peki, Selahaddin'in planı nedir? Şam'daki kudret savaşı, hangi tarafın zaferiyle sonuçlanacaktır?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.