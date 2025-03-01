Kudüs'ün geleceği tehlikede! Saraydaki entrikalar zirveye çıkıyor

TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, kırk yedinci bölümüyle 3 Mart Pazartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek.

TRT 1'in etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, kırk yedinci bölümüyle 3 Mart Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler olacak:

Hekim Latif, çocuk Kral IV. Baldwin'i tedavi etmek için Kudüs'e gönderilmiş, ancak şehit edilmiştir. Bu hadise, Kudüs'ün hem adalet anlayışını hem de Haçlıların içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermektedir. Tahta çıkan çocuk kral IV. Baldwin, henüz idareyi elinde tutabilecek kudrete sahip değildir. Sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, iyi niyet kisvesi altında siyasi hesaplarını yürütmektedir. Diğer yandan, İbelinli Balian ve Surlu William Latif'in cinayetinden sorumlu tutularak zindana atılmış, kurtuluş yolu aramaktadırlar. Sybilla için bu, kabullenilmesi güç bir durumdur. Bu sırada Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye çağırmaktadır. Saraydaki dengeler hangi yöne evrilecektir?

Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi, bir asırdır süren Haçlı işgalinin getirdiği ahlaki çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Hekim Latif'in haince katledilmesi, onun nazarında Haçlıların ahlâkî çöküntüsünün en bariz delillerinden biridir. Guy de Lusignan, Sybilla'ya bir teklif sunmaktadır: Eğer Sybilla onunla evlenirse, Balian'ın hayatta kalacaktır. Kudüs'ün iç çekişmeleri, şehrin mukadderatını nasıl şekillendirecektir?

Kudüs tahtını çevreleyen entrikalar, kan ve ihanete mi sürüklenecektir?

Şam'da Gümüştekin'in hain ve sinsi planları tüm hızıyla devam etmektedir. Görünüşe göre, gücü tamamen ele geçirmek için önüne çıkan herkesi saf dışı bırakmaya kararlıdır. Ancak, Selahaddin de kendi stratejisini gizlice yürütmektedir. Peki, Selahaddin'in planı nedir? Şam'daki kudret savaşı, hangi tarafın zaferiyle sonuçlanacaktır?