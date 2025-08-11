İSTANBUL 32°C / 22°C
  • Kültür Yolu Festivali, Bayhan konseriyle görkemli bir final yaptı
Magazin

Kültür Yolu Festivali, Bayhan konseriyle görkemli bir final yaptı

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
Kültür Yolu Festivali, Bayhan konseriyle görkemli bir final yaptı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 8'inci ayağının yapıldığı Nevşehir'deki festival tamamlandı.

BAYHAN'DAN COŞKULU FİNAL KONSERİ

Nevşehir'de 2-10 Ağustos tarihleri arasında 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğin düzenlendiği festival, şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

Tiryakinim', 'Seninle Olmak Var Ya', 'Ah İstanbul' ve 'Müjgan' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Bayhan, zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarının arasında söyledi. Nevşehir'de ilk kez konser verdiğini belirten şarkıcı; "Duygularımı ifade edemem. Kültür Yolu Festivali'ne bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

