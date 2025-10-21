İSTANBUL 21°C / 13°C
  • Kültür Yolu Festivali'nde Bengü coşkusu! Mardin müziğe doydu
Magazin

Kültür Yolu Festivali'nde Bengü coşkusu! Mardin müziğe doydu

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Bengü, büyüleyici performansıyla binlerce dinleyiciye unutulmaz bir akşam yaşattı. Fuar Alanı'nı hınca hınç dolduran müzikseverler, Bengü'nün sahne enerjisine ve güçlü yorumuna hayran kaldı.

21 Ekim 2025 Salı 09:30
Bengü, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserle izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran kalabalık, gece boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlara tanıklık etti.

Bengü, geceye "Unut Beni", "Güzeller İçinden" ve "Korkma Kalbim" gibi en sevilen hitlerinden oluşan zengin repertuarıyla başladı. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle büyük beğeni toplayan şarkıcı, performansına sürprizlerle de renk kattı. Ünlü sanatçı Gülay'ın "Cesaretin Var Mı Aşka", Sezen Aksu'nun "Seni Yerler", "Kaçın Kurası" ve "Rakkas" adlı unutulmaz şarkılarını kendi yorumuyla seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Gecenin sonunda seyircilerine seslenen Bengü, "Öncelikle bu muhteşem kalabalığa, bizim burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne, benim ekibime kocaman alkışlar. En kötü akşamımız böyle olsun inşallah. İyi ki varsınız. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

