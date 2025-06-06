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Kurtlar Vadisi'nden ses getirecek büyük proje! Gürkan Uygun ekranlara dönüyor

Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Sultan Mehmed'in destansı hikâyesini ekranlara taşıyan yapım, yeni sezonda oyuncu Gürkan Uygun'u Mahmud Paşa rolüyle kadrosuna dahil etti.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nden ses getirecek büyük proje! Gürkan Uygun ekranlara dönüyor
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TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan ve büyük ilgi gören "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezon finali için hazırlıklarını sürdürüyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı tarihi yapım, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını, dönemin siyasi mücadelelerini ve toplumsal dönüşümünü mercek altına alıyor. Yapım, yeni sezonda da ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın üçüncü sezonu için kadroya dikkat çekici bir isim katıldı. Geçtiğimiz günlerde final yapan "Bir Gece Masalı" dizisinde izleyici karşısına çıkan Gürkan Uygun, yeni sezonda Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna dahil oldu.

Dizinin proje tasarımcısı ile oyuncu Gürkan Uygun bir araya geldi. Görüşmenin ardından anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gürkan Uygun, Osmanlı'nın kudretli devlet adamı Mahmud Paşa karakteri ile aramıza katıldı. Hepimize hayırlı olsun. Hoş geldin Gürkan Uygun"

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