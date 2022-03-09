9 Mart 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:01

Zehra Yılmaz, başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da Olcay Hatun karakterine hayat verecek. Peki Kuruluş Osman Olcay Hatun (Zehra Yılmaz) kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncu Zehra Yılmaz hakkında merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN OLCAY HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisine son olarak Zehra Yılmaz katıldı. Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan Zehra Yılmaz, Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'un (Yıldız Çağrı Atiksoy) kuzeni Olcay Hatun rolüne hayat verecek.

Yapımcılığını Bozdağ filmin üstlendiği Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Olcay Hatun karakteri, Malhun Hatun'un kuzenidir.

ZEHRA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman dizisi Olcay Hatun karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, 1992 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.

29 yaşındaki oyuncu Zehra Yılmaz Marmara Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan Zehra Yılmaz, daha sonra Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera karşısına ilk defa 2016 yılında Bodrum Masalı dizisiyle geçen Zehra Yılmaz, dizide canlandırdığı Rana karakteri ile büyük beğeni toplamış ve ertesi yıl Kara Yazı dizisinde yer almıştır. Kamera karşısına en son 2022 yılında Betül karakterine hayat verdiği Kalp Yarası dizisiyle geçen Zehra Yılmaz, Kuruluş Osman dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

ZEHRA YILMAZ'IN YER ALDIĞI DIZILER

2016-2017 Bodrum Masalı – Rana

2017 Kara Yazı – Melisa

2017-2018 Cennet´in Gözyaşları – Melisa Soyer

2019 Kimse Bilmez – Tuğçe Işık

2020 Gençliğim Eyvah – Çağla

2021-2022 Kalp Yarası – Betül Öztürk

2022 Kuruluş Osman – Olcay Hatun