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Kuruluş Osman'a Selcan Hatun damgasını vurdu! Diziden ayrılıyor mu?

TRT'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Selcan Hatun damgasını vurdu. Didem Balçın diziden ayrılıyor mu sorusu hayranlarının en çok merak ettiği konu oldu. Balçın'ın hayat verdiği Selcan Hatun dizinin yeni bölüm fragmanında ölüm döşeğinde.

27 Ocak 2022 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:34
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Kuruluş Osman 80. bölümde neler olacak sorusu bu akşamın en merak edilen konusu oldu. Osman Bey, yanında savaşan Selcan Hatun'un ağır yara almasıyla adeta yıkıldı.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Selcan Hatun'un ölüm döşeğinde gözlerini kapatması Didem Balçın hayranlarını hüzne boğdu.

SELCAN HATUN ÖLÜYOR MU?

Didem Balçın diziden ayrılıyor mu sorusu hayranlarının en çok merak ettiği konu... Zira Balçın'ın hayat verdiği Selcan Hatun dizinin yeni bölüm fragmanında ölüm döşeğinde. Ancak kesin cevap yeni bölümde belli olacak.

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