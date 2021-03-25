Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Veda etti

25 Mart 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:52

İzleyicileri ekran başına kitleyen, başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi.



Diriliş Ertuğrul'da 'Abdurrahman Alp' karakterine hayat veren yeni sezonda Kuruluş Osman'da ise Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

YAPIMCIDAN VEDA PAYLAŞIMI

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.