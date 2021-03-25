İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,923
  • EURO
    9,4648
  • ALTIN
    441.696
  • BIST100
    1430.19
Magazin

Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Veda etti

ATV ekranlarında izleyiciyi ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşandı.

25 Mart 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:52
ABONE OL

İzleyicileri ekran başına kitleyen, başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi.

Diriliş Ertuğrul'da 'Abdurrahman Alp' karakterine hayat veren yeni sezonda Kuruluş Osman'da ise Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

YAPIMCIDAN VEDA PAYLAŞIMI

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.