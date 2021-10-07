Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık: Benim için bir hikayenin daha sonu geldi

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Yıllar sonra Kuruluş Osman'la ekranlara dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, diziden ayrıldığını açıkladı.
"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."