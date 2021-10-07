Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık: Benim için bir hikayenin daha sonu geldi

7 Ekim 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:23

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.



Yıllar sonra Kuruluş Osman'la ekranlara dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, diziden ayrıldığını açıkladı.

Kuruluş Osman'da 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandıran 84 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."