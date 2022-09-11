Oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy dünyaevine girdi. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu. İkilinin nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte "Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Berk Oktay kimdir?" gibi sorular gündeme geldi. İşte iki oyuncunun biyografisi

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 yılında Karşıyaka'da doğdu.

İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de aldı.

36 yaşında olan Yıldız Çağrı Atiksoy 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.

Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı.

Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise, atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 Büyük Buluşma Bölüm oyuncusu

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen

2006 Emret Komutanım Hemşire kız

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo

2006 Ah İstanbul Ahu

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları

2008 Gazi Leyla/Aslı

2008 Kayıp Prenses Defne

2009-2010 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra

2015-2016 Evli ve Öfkeli Mine

2017-2018 Savaşçı Aslı Özkaynak

2019-2020 Şampiyon Suna

2021-halen Kuruluş Osman Malhun Hatun

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay (d. 1982, Ankara) Türk aktör ve manken.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.

FILMOGRAFI:

2007-2008 Tatlı Bela Fadime

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

2010-2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli

2017 Savaşçı