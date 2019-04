La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 3. sezon tarih belli mi?

La Casa De Papel’in 3. sezon yayın tarihi merak konusu oldu. 2017’nin öne çıkan yapımlarından birisi olan La Casa De Papel, son yıllarda yükselişe geçen İspanyol sinemanın bir ürünü olarak öne çıkıyor. Orijinal senaryosu ve kendine çeken hikayesi ile oldukça beğeni toplayan La Casa De Papel, büyük bir kitleyi etkisi altına aldı. Yeni sezon fragmanı yayınlanan La Casa De Papel’in, fragmanındaki detaylar ise izleyenleri meraklandırdı. La Casa De Papel 3. sezonu hakkındaki her şey…

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölümü 2 Mayıs 2017'de yayınlanan, 23 Kasım 2017'de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek. La Casa De Papel'in 2019'da yayınlanacağı Netflix Türkiye'nin hesabından resmen açıklanmıştı.

Yeni sezonunun her zaman olduğu gibi Netflix’de yayınlanacağı İspanyol yapımı La Casa De Papel’den heyecanlandıran 3. Sezon fragmanı geldi.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Plan yapıldı ama hayatın içerisinde planlamadıkları ayrıntılar ile karşı karşıya geliyorlar.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Úrsula Corberó (Tokyo)

Ursula Corbero, 1989 yılında Barselona İspanya’da doğmuştur. 13 yaşında oyunculuk kariyerine adım atan Ursula Corbero; Mirall Trencat adlı dizide rol almıştır. Ventdelplà, Cuenta átras, El Internado dizilerinde rol almış ancak Fizik ve Kimya adlı komedi dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. We Are Water isimli yardım kuruluşunun destekçileri arasında yer almaktadır. Ursula Corbero; Alvaro Morte, Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Tokyo karakterini canlandırmaktadır.

Álvaro Morte (The Professor)

Alvaro Morte, 1975 yılında İspanya'da doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana İspanya'da birçok dizi de rol alan Alvaro Morte; adını Amar es Para Siempre duyurmuş ancak El Secreto de Puente Viejo dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır. Alvaro Morte; Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Profesör karakterini canlandırmaktadır.

Miguel Herrán (Rio)

Miguel Herran, 1996 yılında İspanya’da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Nothing in Return dizisi ile yaşamış daha sonra Gardiyan dizisinde rol almıştır. Alvaro Morte, Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Rio karakterini canlandırmaktadır. Miguel Herran; Goya En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülüne layık görülmüştür.

Pedro Alonso (Berlin)

Pedro Alonso, 1971 yılında İspanya'da doğmuştur. Eğitimini Teatro de la Danz'de tamamlamıştır. 1997 yılında Todos Los Hombres Sois İguales adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Grand Hotel dizisinde canlandırdığı karakterle kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Alvaro Morte, Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Berlin karakterini canlandırmaktadır.

Alba Flores (Nairobi)

Alba Flores, 1986 yılında Madrid İspanya'da doğmuş baba tarafından Roman kökenlidir. 13 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Alba Flores bir çok tiyatro oyununda yer almıştır. 2013 yılında El Tiempo Entre Costuras dizisi ile tanınmaya başlamış; 2015 yılında Vis a Vis adlı dizide canlandırdığı karakterle büyük bir çıkış yakalamıştır. Alvaro Morte; Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Nairobi karakterini canlandırmaktadır.

Jaime Menéndez Lorente (Denver)

Jaime Menendez Lorente, 1986 yılında İspanya'da doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Pecado Original dizisi ile yaşamış; El Comisario,, Hay Que Vivir, Amar En Tiempos Revueltos, Adolfo Suarez, Campo De Batalla, Hospital Central, Los Misterios de Laura, Victor Ros, Something More Banal, Yolcu ve Mükemmel Bir Gün dizilerinde rol almıştır. Alvaro Morte, Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Denver karakterini canlandırmaktadır.

Darko Peric (Helsinki)

Darko Peric, 1977 yılında Sırbistan'da doğmuştur. Eğitimini Course of İnterpretation Nou Prodigi Film School'un yanı sıra bir çok yerde özel oyunculuk dersleri alarak tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında rol aldığı 13 Anys in Un Dia dizisi ile yaşamış; Kubala Moreno İ Manchon, El Cor De La Ciutat, Cool Euroleague Show, Se Quıen Eres, El Crac, Mar De Plastico, La Verdad, Buscando El Norte, Aida gibi bir çok projede yer almıştır. Alvaro Morte, Alba Flores, Pedro Alonso, İtziar İtuno, Miguel Herran, Maria Pedraza, Paco Tous, Esther Acebo, Darko Peric, Anna Gras, Jaime Menendez, Kiti Manver, Enrique Arce ve Juan Fernandez ile birlikte rol aldığı LA CASA De PAPEL dizisinde Helsinki karakterini canlandırmaktadır. Darko Peric; Bajo El Mismo Techo, A Perfect Day, Ahora O Nunca, Garantia Personal ve Kamikaze filmleri ile sinema dünyasında da yerini almıştır.

LA CASA DE PAPEL BÖLÜM ÖZETLERİ

La casa de papel 1. Bölüm özeti: Profesör, İspanyol Kraliyet Darphanesini hedef alan büyük bir soygun için genç bir kadın soyguncuyu ve diğer yedi suçluyu işe alır.

La casa de papel 2. Bölüm özeti: Rehine arabulucusu Raquel, Profesör'le ilk teması kurar. Rehinelerden biri, hırsızların planları için son derece önemlidir.

La casa de papel 3. Bölüm özeti: Polis, soygunculardan birinin yüzünün görüntüsünü yakalar. Raquel, barda tanıştığı kibar beyefendiden şüphelenir.

La casa de papel 4. Bölüm özeti: Raquel, eski eşiyle yaşadığı kişisel bir krizden olumsuz etkilenir. Rehineler kulak misafiri oldukları silah seslerinden korkar. Hırsızlar kendi aralarında tartışır.

La casa de papel 5. Bölüm özeti: Hırsızlar bir sağlık ekibinin darphaneye girmesine izin verir. Ekiple birlikte sivil bir polis de darphaneye sızar. Profesör, Raquel'in bir adım önünde kalabilecek midir?

La casa de papel 6. Bölüm özeti: Mónica'nın durumu kötüleşir. Profesör, son numarasının keyfini çıkarır. Rio, televizyonda izlediği haberlerden rahatsız olur.

La casa de papel 7. Bölüm özeti: Soruşturmada yaşanan ani bir gelişme ve hırsızlardan birinin yaptığı hata, Profesör'ü kimliğini açığa çıkartabilecek ciddi bir riskle karşı karşıya bırakır.

La casa de papel 8.Bölüm özeti: Tokyo, Rio ile sohbet ederken yakaladığı Alison ile yüzleşir. Polis, aralarında bir casus olduğundan şüphelenmektedir.

La casa de papel 9.Bölüm özeti: Profesör, bir tanık tarafından kimliğinin tespit edilmesini önlemek için zamanla yarışır. Gerçek adı açığa çıkan ve basında kötülenen Berlin, intikam arayışına girer.

La casa de papel 10.Bölüm özeti: Raquel, tüm rehinelerin hayatta ve sağlıklı olduğundan emin olmak için darphaneye girer. Nairobi, Alison'a tavsiyede bulunur.

La casa de papel 11.Bölüm özeti: Ángel ve Raquel, birbirlerinin sadakatini sorgular. Mónica, Denver ile ilişkisini ilerletmek için bir adım atar. Rio, zor bir kararla karşı karşıya kalır.

La casa de papel 12.Bölüm izle özeti: Arturo, bir grup rehine için kaçış planı yapmaya devam eder. Profesör, soygun fikrini kimden aldığını açıklar.

La casa de papel 13.Bölüm özeti: Profesör, stresli koşullarda Raquel'in annesiyle görüşür. Darphanede hırsızlar, rehinelerden para ve özgürlük arasında bir seçim yapmasını ister.