La Casa De Papel'in Lizbon'u İstanbul'da!

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:11

Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno Martinez, rol aldığı "Grev" filminin ön gösterimi için İstanbul'a geldi. Türk oyuncu Tansel Öngel ise dünyaca tanınan Itziar Ituno ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Tansel Öngel ile 'Grev' filminde başrolleri paylaşan ikilinin fotoğrafını, Tansel Öngel Instagram hesabında paylaştı.

29 EKİM'DE VİZYONA GİRECEK

Sinemacı, yazar Metin Yeğin'e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu'nda, Bursa'da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

Pandemiden önce çekimleri biten Grev filminin çekimleri Türkiye ve İspanya'da gerçekleşti. Grev filmi 29 Ekim'de vizyona girecek.

La Casa De Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso da geçtiğimiz gün kitap tanıtımı için İstanbul'a gelmişti.