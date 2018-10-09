Levent Üzümcü dayak mı yedi sağlık durumu nasıl son dakika Levent Üzümcü kimdir

Levent Üzümcü kimdir son dakika Levent Üzümcü dayak mı yedi sağlık durumu nasıl? Magazin gündemini sarsan Levent Üzümcü saldıraya uğradı haberi merak ediliyor. Peki ünlü oyuncu Levent Üzümcü kim kaç yaşında nereli? Levent Üzümcü dizileri oyunları nelerdir? Show TV’nin haberine göre, Üzümcü gittiği konserde tartışan iki kişinin arasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi. Bar çalışanları Levent Üzümcü’ye saldırdı, itip yere düşürdü. Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Karşıyaka Aydoğdu ilkokulu ve sonrasında Eşref Paşa Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Mezun olunca Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan teklif aldı ve çalışmak için Bursa'ya gitti. Bursa'da ayrıca yeni kurulmuş olan AS Tv'de canlı yayın sunuculuğu yapmaya başladı. 1996 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu oldu. Atv'de yayınlanan "Avrupa Yakası" adlı dizide Cem karaktarini canlandırdı. Türkmax'da yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmayı sundu.

YERDE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Show TV’nin haberine göre, Üzümcü gittiği konserde tartışan iki kişinin arasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi. Bar çalışanları Levent Üzümcü’ye saldırdı, itip yere düşürdü.

Yere düştüğü halde bar çalışanları Üzümcü’ye yerde vurmaya devam ederken hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Karşıyaka Aydoğdu ilkokulu ve sonrasında Eşref Paşa Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiştir.

Mezun olunca Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan teklif aldı ve çalışmak için Bursa'ya gitti. Bursa'da ayrıca yeni kurulmuş olan AS Tv'de canlı yayın sunuculuğu yapmaya başladı.

1996 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu oldu. Atv'de yayınlanan "Avrupa Yakası" adlı dizide Cem karaktarini canlandırdı. Türkmax'da yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmayı sundu.

Muammer Muammer adlı oyunun Anadolu turnesi ile Türkiye'nin pek çok yerini, özellikle de doğuyu karış karış gezdi.

1998 yılının mart ayında askere gitti. Bu arada eşi Ebru Tuay bir özel burs ile Kaliforniya'ya yüksek lisansını yapmaya gitti. Levent de askerliği biter bitmez Kaliforniya'ya eşinin yanına gitti. Yok denecek kadar az olan ingilizcesini orada kaldığı yıllar boyunca hem iyice öğrendi, hem de oyuncu yönetmenliği konusunda Los Angeles Film Okulu'nda "Oyuncu Yönetmenliği" eğitimi dersleri aldı. Ayrıca para kazanmak için bir benzin istasyonunda da çalıştı. 2001 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye döndüler.

Levent Üzümcü önce bir reklam anlaşması yaptı, ardından da dizilerde oyuncu yönetmeni ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda tekrar şehir tiyatrolarında da çalışmaya başladı. Bir müddet sonra da kadrolu oyuncu statüsüne geçti. Reklam seslendirmeleri de yapmaktadır. Televizyon için çalışmaya da devam eder, Evdeki Yabancı, Biz Size Aşık Olduk, Serseri Aşıklar derken 2004 yılında Avrupa Yakası başlar. Avrupa Yakası dizisinde oynadığı Cem karakteri sayesinde Levent Üzümcü daha çok kişi tarafından tanındı ve sevildi.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Cem karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Şenay Gürler, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Levent Üzümcü, Şubat 1997 yılında psikolog Ebru Tuay ile evlenip İstanbul'a yerleşti. Ada (d.2002) ve Batu (d.2007) adını verdikleri iki oğlu oldu.

2012 yılında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Harem" adlı dizide Nurseli İdiz, Belma Canciğer, Başak Sayan, Çiçek Dilligil, Duygu Şen, Zuhal Yalçın, Önder Açıkbaş, Mehmet Ali Erbil, Serhan Arslan, Gamze Karaman, Hande Katipoğlu ile birlikte oynadı.

Mayıs 2015 tarihinde "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra Ağustos 2015'te Gezi Direnişi sürecindeki duruşu ve Sosyalist Enternasyonel'de yaptığı konuşma nedeni ile Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından ihraç edildi.

Ödülleri :

2015 - 20. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (İstibdat Kumpanyası/Bir Yaz Gecesi Rüyası)

Oynadığı Reklamlar:

1997 - İpana

1998 - Pamukbank

1999 - Posta Gazetesi

1999 - Omo Matik

2002 - Arçelik

2005 - Garanti

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

2014 - 2015 - Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları

2010-2011 - Tehlikeli İlişkiler : Choderlos De Laclos - İstanbul Şehir Tiyatroları

2008-2010 - Maskeliler : Ilan Hatsor - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu

- Gagarin Sokağı : Gregory Burke - İstanbul Halk Tiyatrosu

- Can Tarlası : Kemal Kocatürk - İstanbul Halk Tiyatrosu

- Tozlu Çizmeler : İsmet Küntay - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Gündüze Gebedir Gece : - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Candan Can Koparmak : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Küçük Nasrettin (Çocuk Oyunu) - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınar- Güner Sümer - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Metro Canavarı - İstanbul Şehir Tiyatroları

- Defne Dalı - Bursa Devlet Tiyatrosu

- Hayvan Çifliği : George Orwell - Bursa Devlet Tiyatrosu

- Mumammer Muammer - Bursa Devlet Tiyatrosu

- Çil Horoz - Bursa Devlet Tiyatrosu

- Vişne Bahçesi : Anton Çehov - Bursa Devlet Tiyatrosu

- Oz Büyücüsü - Bursa Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Oyunlar:

Don Kişot Petmen'e karşı (Çocuk Oyunu Şehir Tiyatroları)

Filmleri ve diziler:

2012 - Harem (dizi)

2012 - Acayip Hikayeler

2011 - Anneleri ile Kızları

2010 - Şen Yuva

2009 - Abimm

2008 - Umut

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited

2005 - Beyza'nın Kadınları

2004 - Avrupa Yakası (2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 – 2009 sezonları)

2003 - Serseri Aşıklar (dizi)

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - Biz Size Aşık Olduk

2000 - Evdeki Yabancı

1998 - Küçük İbo

1997 - Bir Umut