Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergin hakkında araştırmalar hız kazandı. 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiğini açıkladı. Peki Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergin kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin Almanya'da evlendi. 32 yaşındaki Tuğutlu, "Ailemin büyük kısmı Almanya'da olduğu için düğünü orada gerçekleştirdik" diye konuştu.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU EŞİ CEYHUN ERGİN KİMDİR?

1986 doğumlu olan Ceyhun Ergin oyuncudur. Filinta dizinde Çelebi Rıza karakterini canlandırdı.

Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi Ceyhun Ergin, tekvandoda Avrupa'da Almanya şampiyonu olmuştu.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.