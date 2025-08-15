Leyla Lydia Tuğutlu'dan Alev Alev sürprizi! Rol arkadaşı mikrofon oldu

Tabii'nin orijinal dizisi 'Yankı: Kelebek Etkisi' 2. sezonunda şarkıcı Leyla karakteri ekranlara gelmeye hazırlanan deneyimli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, stüdyoya girdi.

LEYLA KARAKTERİ BENİ ZORLADI

Yankı Kelebek Etkisi dizisinin 2. sezonunda kendi adı ile özdeş şarkıcı Leyla karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu, "Açıkçası başka projelerde şarkı söyledim ama dizide canlandırdığım Leyla karakteri sahneye de çıkan sahnede olan gerçek bir şarkıcı. Dolayısı ile şarkıları daha profesyonel söylemek gerekiyor çünkü günün sonunda gerçek bir şarkıcıyı canlandırıyorsunuz' dedi. Tuğutlu, 'İçinde aksiyon, gerilim, suç ve aşk olan çok güzel bir işe dahil odum, çok keyifli bir iş çekiyoruz, birinci sezonu izleyenler zaten ne kadar kaliteli bir iş yapıldığını ve ekranlara geldiğini biliyor. Proje için değişik türlerde şarkılar söyledim, şimdi Alev Alev'i seslendirmek için hazırlanıyorum, değişik türlerde şarkılar söylemek beni zorlayan taraf oldu ama ben zoru daha çok sevdiğim için rolüme kendimi çok hazır hissediyorum, zor olduğu için daha keyifli ve emekle çalıştım" dedi.

ALEV ALEV'İ OKUYACAK

Dizinin gelecek bölümlerinde Feridun Düzağaç'ın sevilen şarkısı Alev Alev'i seslendirecek olan Leyla Lydia Tuğutlu, "Aslında Feridun beyle daha önce de çalışacaktık, hazırlık da yapıyorduk fakat o dönemki yoğunluklarımız buna el vermedi" dedi. Tuğutlu, "Konservatuar geçmişi olan bir oyuncuyum, müziğe zaten ilgim var, sahneye çıkmak, profesyonel albümler yapmak çok ayrı bir iş ona hiç cesaret edemedim ama neden olmasın, bu tür çalışmalara kendimi artık çok hazır hissediyorum" dedi.

"ŞARKI SÖYLEYEN OYUNCULARA YAPILAN ELEŞTİRİLER HAKSIZ"

Özellikle son dönem Türk sinema ve dizilerinde bir çok oyuncunun kendi sesi ile şarkı söylemesinin büyük özveri ve emek olduğunu söyleyen Tuğutlu, Oyunculara sesleri ve söyledikleri şarkılar nedeniyle yapılan eleştirilerin çok anlamsız olduğunu söyledi. Tuğutlu, "Eleştiriler çok aşırı, bir projeye hazırlanırken oyuncu çok emek veriyor, onları linçlemek çok yanlış ve orantısız, şarkı söyledikleri için haklarında kötü yorumlar yapmak doğru bir davranış değil. Sonuçta şarkı söylemiş, bunu denemiş, güzel bir şey yapıp emek vermiş, oyuncu kendini her alanda deneyebilmeli, kendisini gösterebilmeli, çok ağır eleştiriyi hiç doğru bulmuyorum" dedi.

Dizide Tuğutlu'nun partneri Murat Ünalmış oldu. Dizide Murat Ünalmış, Erkan Petekkaya, Erkan Avcı, Fatma Toptaş, Murat Han Ali Sürmeli gibi isimler ikinci sezonda izleyici karşına çıkacak.