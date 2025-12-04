Lingo Türkiye Ampute Milli Takımı'nı ağırladı!

TRT 1 ekranlarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yayınlanan bu özel bölümde, Kemal Uçar'ın samimi sunumu eşliğinde yarışmacılar ve izleyiciler, engellilik alanındaki farkındalığın önemine, güçlü mücadelelerine ve ilham veren başarı hikâyelerine değindi. Programda insanların engelleri aşma konusundaki azimlerine, iradelerine ve ortak bir yaşam için toplumsal farkındalığın gerekliliğine dikkat çekildi.

Bu anlamlı günde stüdyoda; sahadaki azimleriyle tanınan Türkiye Ampute Kadın Futbol Millî Takımı ağırlandı. Program, hem millî sporcularımızı yakından tanıma fırsatı sunarak hem de engellilik alanında farkındalık yaratmayı hedefleyerek izleyicilerden büyük takdir topladı.

Bu özel bölümde "1. Masa: Serpil ve Kevser", "2. Masa: Öznur ve Emine" ve "3. Masa: Aliye ve Tuğba" olmak üzere üç masa büyük ödül için yarıştı.

Yarışmada kısmında ise Öznur ve Emine çifti büyük finale kalarak son saniyede "Ziyafet" kelimesini doğru tahmin ederek günün şampiyonu oldular.

Bu özel bölümde bir de sürpriz yaşandı. Yarışmanın sevilen sunucusu Kemal Uçar, Ampute Kadın Millî Takımının ilham veren mücadelesine destek amacıyla kazanan çiftin ödülünü 300.000 TL'ye yükseltti.

Program boyunca hem yarışmacıların hikâyeleri hem de Ampute Kadın Millî Takımının başarıları üzerinden, "engellerin başarıya engel olmadığı" güçlü bir mesaj verildi. Lingo Türkiye, bu özel bölümüyle yalnızca eğlendirmeyi değil; toplumsal farkındalığı artırmayı, cesaret ve dayanıklılığa dikkat çekmeyi de amaçladı.