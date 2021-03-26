26 Mart 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 10:34

Luran Ahmeti kimdir? sorusu, ünlü oyuncunun ölümüyle birlikte gündeme geldi. Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayataveda etti. Bir süre önce enfekte olan oyuncu, Arnavut kökenlidir. Peki, Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Luran Ahmeti kaç yaşındaydı? İşte, oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar.

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Luran Ahmeti(31 Temmuz 1974'te, Üsküp'te dünyaya geldi. .1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.

1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.

Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı. 2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı.

Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.

46 yaşındaki Luran Ahmeti koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Elveda Rumeli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Luran Ahmeti, 2009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı.1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başlayan oyuncu en son Acı Kiraz filminde 2020 yılında yer almıştı.

LURAN AHMETİ'NİN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

SİNEMA

Puppet Show, Stories about Love

Bal, 10 , Izstop, Hayde Bre, Güzel Günler Göreceğiz, Limonata, Acı Kiraz

DİZİ

Kurtlar Vadisi Pusu

Mutlu Ol Yeter

Muhteşem Yüzyıl

Son Yaz-Balkanlar 1912

Elveda Rumeli

Balkan Düğünü

Bahar Dalları

Tek Başımıza

Reis

Karakol - Herkes Adalet İster