Mahallede taşınma ve boşanma krizi! Gönül Dağı'nda nefesler tutulacak

Gönül Dağı'nın yüz doksan dördüncü bölümü, 22 Kasım Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasından dolayı Leyla'yı suçladıkları için pişmanlık duyar. İcat Akademisi'nin neden kapandığını araştırmaya başlarlar. Akademiyi tekrar açabilecekler midir?

Selma ve Cemile, İcat Akademisi açılsa bile öğrenci bulamayabileceklerini söyler. Taner, Gelincik'in fikriyle bir icat yarışması yapmaya karar verir. Yarışma sırasında neler yaşanacaktır?

Leyla, mahalleden taşınmaya karar verir. Rıfat, Leyla'ya karşı suçlu hisseder. Leyla, Rıfat'ı affedecek midir?

Esra, Çetin'in ona soğuk davrandığını fark eder. Çetin, Esra'dan uzak durmaya çalışır. Esra, neler olduğunu anlayabilecek midir?

Taylan'ın boşanma davası vardır. Boşanma sırasında neler yaşanacaktır?

Berk Atan ve Semih Ertürk'ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.