10 Mart 2022 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 12:01

Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisindeki oyunculuk performansıyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Hayal Köseoğlu, 1998 yılında Ruhsar dizisinde rol aldı. Peki Mahkum Sasha (Hayal Köseoğlu) kimdir, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar...

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 1992 yılında İstanbul'da doğdu.

Hayal Köseoğlu, Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, İstanbulludur. Hayal Köseoğlu yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Şimdilerde Mahkum dizisindeki Sasha rolünü canlandırmaktadır.

HAYAL KÖSEOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2022- Mahkum (Sasha) Tv dizisi

2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi)