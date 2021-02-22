22 Şubat 2021 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:41

Saygın Soysal kimdir? sorusu Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Maraşlı'yı ileyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizide Savaş adlı kötü karakteri canlandıran Saygın Soysal, daha önce Çukur, Hakan Muhafız ve Nöbet gibi birçok dizi ve filmde de rol almıştır. 2 yıl önce Gökçe Uzun ile evlenmiştir. Peki Maraşlı Savaş (Saygın Soysal) nereli ve kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte Saygın Soysal dizileri

MARAŞLI SAVAŞ KİMDİR?

Maraşlı Savaş, 40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır.Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz ve Saygın Soysal'ın yer aldığı Maraşlı dizisi, Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.

Saygın Soysal, 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı.

Saygın Soysal, 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

Devam eden senelerde Çukur, Hakan Muhafız ve Nöbet gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu şimdilerde Ocak ayından itibaren yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisinde Savaş karakterini canlandırmaktadır.

Saygın Soysal Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Güz Yangını (Ajans Sahibi) (2005)

Kırık Kanatlar (Çavuş Yunus) (2005)

Hatırla Sevgili (Recep Tayyip Erdoğan) (2006)

Asi (Aslan Kozcuoğlu) (2007)

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (Kürşat Sipahioğlu) (2009)

Payitaht: Abdülhamid (Theodor Herzl) (2017)

Türkan (Ali) (2010)

Al Yazmalım (Tahir Oğuz) (2011)

Muhteşem Yüzyıl (Mercan ağa) (2013)

Tatar Ramazan (Bulgar Ferit) (2013)

Kara Para Aşk (Metin) Dündar (2014)

46 (Doğan)

Çukur (Elvis) (2018)

Hakan: Muhafız (Mergen) (2018)

Nöbet (Jandarma Kidemli Yüzbaşı Yiğit Akan) (2019)

Maraşlı (Savaş) (2021)

Tiksinti (Kamil) (2007)

Kosmos (İmza Karşıtı Genç) (2009)

Yurt (2011)

Jin (Çavuş) (2012)