Massive Attack'tan Gazze için dayanışma ağı: Ateşkes, erişim ve silah ambargosu istiyoruz

İngiliz müzik grubu Massive Attack, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklama yapan sanatçıların baskı altına alındığını belirterek, bu isimlere destek olmak amacıyla yeni bir dayanışma ağı kurduklarını duyurdu.

Massive Attack grubunun, Instagram hesabından yapılan açıklamada, söz konusu ağla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyuna konuşan müzisyenlerin yoğun ve rahatsız edici kampanyalarla susturulmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle kariyerlerinin başında olan ya da mesleki açıdan kırılgan konumdaki sanatçıların tehditlerle karşı karşıya kaldığı kaydedilerek, "Başka sanatçıların susturulmasına seyirci kalmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu baskılara karşı birlik olmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında sanatçıların görüşlerini dile getirmekten çekinmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Hala çok geç değil, bu harekete katılmak için herkes davetlidir" çağrısında bulunuldu.

"MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE SANSÜR UYGULAMALARI GİDEREK ARTIYOR"

Sanatçıların, platformlarını kullanarak İngiltere hükümetinin rolünü de eleştirdiklerine ve bunun sonucunda çeşitli tehditlere ve baskılara maruz kaldıklarına işaret edilen açıklamada, müzik endüstrisinde sansür uygulamalarının giderek arttığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, "Diğer sanatçılara bizimle iletişime geçerek şu talepler etrafında ortak bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuyoruz: Derhal ve kalıcı bir ateşkes; tanınmış yardım kuruluşlarının Gazze'ye engelsiz erişimi ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarını ve lisanslarını sona erdirmesi" ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşananların artık tarif edilemeyecek boyutta olduğunun altı çizilen açıklamada, bölgedeki duruma ve İngiliz hükümetinin rolüne karşı grubun sesini yükselttiği dile getirildi.

İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) adlı kuruluşun bazı sanatçılar hakkında şikayetlerde bulunduğu, bazı konserlerin iptal edilmesine neden olduğunu belirtilen açıklamada, kuruluşun, daha önce Glastonbury Festivali'nde İsrail ordusu aleyhine slogan atan Bob Vylan grubunu ve konseri yayımlayan BBC'yi şikayet ettiği hatırlatıldı.

Massive Attack, konserler için sahne aldığı farklı ülkelerdeki birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti.