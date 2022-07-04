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Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında? Güler Sabancı'nın aşçısı Büşra Zambak nereli?

Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın hayatına dair ayrıntılar izleyici tarafından merak edildi. Güler Sabancı ve üst düzey CEO'lara yemek yaptığını söyleyen yarışmacı, Masterchef'te yaptığı yemeklerle dikkat çekiyor. Peki Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında? Güler Sabancı'nın aşçısı Büşra Zambak nereli?

4 Temmuz 2022 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
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Büşra Zambak, Masterchef 2022'de ikinci tura çıkmayı başardı. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merak edildi. Güler Sabancı'nın aşçılığını yapan Büşra Zambak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yarışmacının hayatına dair detaylar...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması başladı. Yeni sezonda yepyeni tariflerle farklı yemekler yapan yarışmacılar, jüri üyelerinden tam not alarak bir üst tura geçebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak, Denizli'de doğdu.

25 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da yaşıyor.

9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi CEO ve yöneticilere yemek hazırlamaktadır.

En büyük hedefinin Mehmet Şef'in yerine geçmek olduğunu söyleyen Zambak, üç evet ile yarışmada ikinci tura çıkmayı başarmıştır.

İtalyan mutfağına ilgisi olan Büşra Zambak, Masterchef eleme turunda şeflere kendi yöntemi ile hazırladığı rokalı avakado püresi, tatlı patates, dil balığını ve safranlı tuile ile servis etti.

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