MasterChef Türkiye, dün akşam geçen sezonun yarışmacılarını ağırladı. MasterChef Hamza'nın hastalığı, dün akşam programı izleyenler tarafından merak edildi. Hamza'nın 'Annem bana can verecek' sözü izleyenleri duygulandırdı. Peki MasterChef Hamza hasta mı, ne hastası? Hamza Mercimek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye, tüm heyecanıyla devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde; geçen senenin yarışmacıları, yeni sezon kadrosuyla bir araya geldi. MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek, hastalığı nedeniyle stüdyoya gelemeyip, yayına uzaktan bağlandı.

MASTERCHEF HAMZA HASTA MI, NE HASTASI?

MasterChef Hamza diyaliz tedavisi gördü. Böbrek ağrısı ile hastaneye giden Hamza'nın böbrekleri iflas etti. Annesi böbreğinin birini Hamza'ya verdi.

Ameliyat hazırlıkları başlayan Hamza, Masterchef stüdyosuna canlı bağlanarak anlattıklarıyla stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

'ANNEM BANA CAN VERECEK'

Hamza, 'Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. ' dedi.

'EVDEN ÇIKAMIYORUM'

Hamza, 'Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu, çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef Hamza Mercimek üçlü düellolarda dikkat çekti. MasterChef Hamza 24 yaşındadır. MasterChef Hamza aslen Bolulu olup yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor.