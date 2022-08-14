Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü: Balkondan düştü mü, atıldı mı?

TRT ekranlarında izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber geldi.

İddiaya göre dün gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti. Bu sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu olduğu tespit edildi.

Polisten alınan bilgilere göre TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda rol alan 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'ın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar birçok dizide yer aldı.

Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar şöyle: Şahin Tepesi, Kin, Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Yasak Elma ve son olarak Masumlar Apartmanı.

Masumlar Apartmanı'nda Vedat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'da da yer aldı.

KARDEŞİ ARKA SOKAKLAR'IN YILDIZI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Süreyya Gürsel Evren'in kardeşinin Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusunun olduğu ortaya çıktı.

Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren'in, Süreyya Gürsel Evren'den 3 yaş büyük ablası olduğu öğrenildi. Figen Evren tarafından konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.