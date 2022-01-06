Masumlar Apartmanı'nda sürpriz ayrılık!

6 Ocak 2022 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:34

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan izleyiciye kötü haber geldi.



Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinin senaristliğini ise Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstleniyor.

Psikoloji ve drama türündeki dizi her hafta Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Fakat dizi, diğer bir çok yapım gibi Yılbaşı nedeniyle 4 Ocak Salı günü ekrana gelmedi.

Bir hafta ara veren Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 11 Ocak Salı günü ekranlara gelecek.

Bu gelişmenin yanı sıra diziden, izleyiciye bir kötü haber daha geldi.

Ünlü oyuncunun, dizi kadrosundan ayrılacağı ileri sürüldü.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini oynayan Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel için hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacak.

Yine iddialara göre Öngel, projeye senaryo gereği ölerek veda edecek.

Ünlü oyuncu şimdilerde 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını da sunuyor.