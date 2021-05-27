Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber! Başrol veda ediyor

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:44

TRT 1'de ekranlara gelen başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.



DİZİDEN AYRILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek. İddianın ardından Farah Zeynep Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.

GÜLBEN'E KÖTÜ HABER

8 Haziran'da sezon finali yapacak olan TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'na oyuncu Tülay Bursa da katıldı. Tecrübeli oyuncu dizide Esat karakterine can veren ünlü oyuncu Uğur Uzunel'in annesi rolüne hayat verecek.