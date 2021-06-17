Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandı!

17 Haziran 2021 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:20

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, 3 yıl önce hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile boşandı. Boşanmaları hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Merve Dizdar, boşanma iddialarını doğruladı.

MERVE DİZDAR - GÜRHAN ALTUNDAŞAR ÇİFTİ BOŞANDI

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

"KİMSEYLE YASAK AŞK YAŞAMADIK"

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Özge Özder'i youtube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" demişti.