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Masumlar Apartmanı'nın Okşan'ı İpek Ayaz Kortunç kimdir? İpek Ayaz Kortunç'un oynadığı diziler

Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan rolüne hayat veren İpek Ayaz Kortunç'un hayatı hakkında bilgiler, izleyici tarafından merak ediliyor. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Masumlar Apartmanı'nın Okşan'ı İpek Ayaz Kortunç kimdir? İşte İpek Ayaz Kortunç'un oynadığı diziler

30 Mart 2022 Çarşamba 11:20 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:20
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İpek Ayaz Kortunç kimdir? sorusunun yanıtı, Masumlar Apartmanı izleyicileri tarafından araştırılıyor. İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında, nereli? İpek Ayaz Kortunç ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Okşan karakterini canlandıran İpek Ayaz Kortunç'un oynadığı diziler...

İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?

Oyuncu İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Kortunç, tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde rol aldı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan İpek Ayaz Kortunç, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

İpek Ayaz Kortunç, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

İPEK AYAZ KORTUNÇ'UN OYNADIĞI DİZİLER

2007- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru, Sinema Filmi)

2008- Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)

2008- Milyonda Bir (Yeliz, TV Dizisi)

2011- Karadedeler Olayı (Sinema Filmi)

2014- Kadim Dostum (Meral, TV Dizisi)

2015- Deli İşi (Tv Programı)

2016- Familya (Kıymet, TV Dizisi)

2018- Nefes Nefese (Ganime, TV Dizisi)

2020- Kafa Doktoru (Saadet, TV Dizisi)

2021- Masumlar Apartmanı (Okşan, TV Dizisi)

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