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İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?

Oyuncu İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Kortunç, tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde rol aldı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan İpek Ayaz Kortunç, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

İpek Ayaz Kortunç, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

İPEK AYAZ KORTUNÇ'UN OYNADIĞI DİZİLER

2007- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru, Sinema Filmi)

2008- Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)

2008- Milyonda Bir (Yeliz, TV Dizisi)

2011- Karadedeler Olayı (Sinema Filmi)

2014- Kadim Dostum (Meral, TV Dizisi)

2015- Deli İşi (Tv Programı)

2016- Familya (Kıymet, TV Dizisi)

2018- Nefes Nefese (Ganime, TV Dizisi)

2020- Kafa Doktoru (Saadet, TV Dizisi)

2021- Masumlar Apartmanı (Okşan, TV Dizisi)